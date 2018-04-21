В Белгород-Днестровском у участкового врача-педиатра обнаружили туберкулез. Об этом заявил главный врач Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игорь Десятник Первому муниципальному каналу Белгород-Днестровска, передает .

"В контакте с врачом находилось около 600 детей. Уже 24 апреля больница получит туберкулин для того, чтобы провести диагностику всем детям, которые были с врачом в контакте. В случае, если кому-то из детей нужно пройти лечение, таким пациентам будут предоставлены все необходимые препараты, которые на данный момент есть в наличии", - отметил И.Десятник.

Кроме того, руководитель управления здравоохранения Белгород-Днестровского городского совета Татьяна Сибирцева отметила, что в настоящее время из 60 детей первого года жизни, которые обслуживались на участке, шестеро не имеют вакцинации. Такая категория детей находится под пристальным наблюдением медиков. Всем остальным, кто был в контакте с больным педиатром, рекомендуется обязательно пройти флюорографическое обследование.

Напомним, во львовском Охматдете обнаружили, что врач-педиатр принимала пациентов, находясь в нетрезвом состоянии. Женщина согласилась, что употребляла алкоголь и признала свою вину. Впоследствии трое сотрудников больницы и, в частности, педиатра, которая нетрезвой принимала пациентов, уволили.

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