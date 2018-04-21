|Тают на глазах: Какие города России могут исчезнуть
|21.04.2018 18:29
|
В России существует не менее 300 городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение.
Каждый год население России сокращается на 400 тысяч человек, пишет «Русская семерка», информирует svodka.net.
Так, по информации издания, на грани исчезновения находятся такие населенные пункты в РФ:
Новокузнецк — один из культурных и экономических центров Сибири. Он является лидером между российских городов по химическому загрязнению воздуха.
Артем — город между лидеров по числу краж и преступлений, связанных с наркооборотом. Его население тает на глазах. В 2000 году там закрыли последнюю шахту.
Читайте: Украинская нация вымирает, - ученый
Верхоянск — один из самых маленьких городов России с населением только в 1200 человек. Его еще называют «городом ссыльных».
Иваново — так называемый город невест. Ученые из Калифорнийского университета, ссылаясь на падение рождаемости и рост смертности, предрекают городу исчезновение до наступления 2100 года.
Артемовск — город золотоискателей. Сейчас там проживает 1970 человек, за последние полстолетия численность населения этого города сократилось в пять раз.
Норильск – второй по численности город за полярным кругом, одновременно один из самых загрязненных и депрессивных в мире. Он самый быстровымирающий между крупных российских городов.
Воркута – город с самыми быстрыми темпами вымирания в России.За 10 лет население сократилось на 25%.