В России существует не менее 300 городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение.

Каждый год население России сокращается на 400 тысяч человек, пишет «Русская семерка», информирует svodka.net.

Так, по информации издания, на грани исчезновения находятся такие населенные пункты в РФ:

Новокузнецк — один из культурных и экономических центров Сибири. Он является лидером между российских городов по химическому загрязнению воздуха.

Артем — город между лидеров по числу краж и преступлений, связанных с наркооборотом. Его население тает на глазах. В 2000 году там закрыли последнюю шахту.

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Верхоянск — один из самых маленьких городов России с населением только в 1200 человек. Его еще называют «городом ссыльных».

Иваново — так называемый город невест. Ученые из Калифорнийского университета, ссылаясь на падение рождаемости и рост смертности, предрекают городу исчезновение до наступления 2100 года.

Артемовск — город золотоискателей. Сейчас там проживает 1970 человек, за последние полстолетия численность населения этого города сократилось в пять раз.

Норильск – второй по численности город за полярным кругом, одновременно один из самых загрязненных и депрессивных в мире. Он самый быстровымирающий между крупных российских городов.

Воркута – город с самыми быстрыми темпами вымирания в России.За 10 лет население сократилось на 25%.

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