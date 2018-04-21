|Смерть Дорошиной: известно место и время прощания с актрисой
|21.04.2018 18:30
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Прощание с советской и российской актрисой театра и кино, Народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной, предварительно, состоится на территории театра "Современник" в Москве во вторник, 24 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление предстаивтелей театра.
"Прощание, скорее только, состоится во вторник на "Другой сцене" театра "Современник" на Чистых прудах, поскольку основное здание находится на капитальном ремонте", - сказали в театре журналистам.
В нынешнее время нет информации о времени и месте похорон.
Как сообщал svodka.net ранее, 21 апреля, у себя дома в Москве на 83 году жизни умерла знаменитая актриса Нина Дорошина. Одна из ее самых известных ролей - Надежда в фильме "Любовь и голуби". Причиной смерти стала болезнь системы кровообращения.
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