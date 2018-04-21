Прощание с советской и российской актрисой театра и кино, Народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной, предварительно, состоится на территории театра "Современник" в Москве во вторник, 24 апреля. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на заявление предстаивтелей театра.

"Прощание, скорее только, состоится во вторник на "Другой сцене" театра "Современник" на Чистых прудах, поскольку основное здание находится на капитальном ремонте", - сказали в театре журналистам.

В нынешнее время нет информации о времени и месте похорон.

Как сообщал svodka.net ранее, 21 апреля, у себя дома в Москве на 83 году жизни умерла знаменитая актриса Нина Дорошина . Одна из ее самых известных ролей - Надежда в фильме "Любовь и голуби". Причиной смерти стала болезнь системы кровообращения.

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