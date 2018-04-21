Больше только соглашений в рамках кампании "Врач для каждой семьи" украинцы подписали в Киеве, Харьковской и Винницкой областях, отметили в Минздраве Украины. По данным Минздрава, проблемы украинцев связаны с местом регистрации Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook Больше только соглашений подписано в Киеве (157 тыс.), Харьковской (почти 135 тыс.) и Винницкой (более 116 тыс.) областях."Количество подписанных деклараций зависит не только от активности пациентов, но и от численности населения и количества заведений, которые уже подключены к электронной системе и начали подписание деклараций", – отметили в Минздраве.Общее количество врачей, которые могут подписывать декларации, – более 18 тыс.По данным Минздрава, чаще только проблемы с выбором врача возникают у украинцев из-за места регистрации.В 2018 году в рамках медицинской реформы была запущена кампания по выбору семейного доктора. Выбирать врачей можно с 1 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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