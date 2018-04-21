Больше только соглашений в рамках кампании "Врач для каждой семьи"
украинцы подписали в Киеве, Харьковской и Винницкой областях,
отметили в Минздраве Украины. По данным Минздрава, проблемы
украинцев связаны с местом регистрации Фото: Міністерство охорони
здоров'я України / Facebook Больше только соглашений подписано в
Киеве (157 тыс.), Харьковской (почти 135 тыс.) и Винницкой (более
116 тыс.) областях."Количество подписанных деклараций зависит не
только от активности пациентов, но и от численности населения и
количества заведений, которые уже подключены к электронной системе
и начали подписание деклараций", – отметили в Минздраве.Общее
количество врачей, которые могут подписывать декларации, –
более 18 тыс.По данным Минздрава, чаще только проблемы с выбором
врача возникают у украинцев из-за места регистрации.В 2018 году в
рамках медицинской реформы была запущена кампания по выбору
семейного доктора. Выбирать врачей можно с 1 апреля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира