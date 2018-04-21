Военное телевидение Украины опубликовало на своем канале в YouTube запись допроса боевика "ДНР" Руслана Вялишева, задержанного на линии соприкосновения в зоне АТО на Донбассе. Житель Макеевки рассказал, что до войны работал слесарем и монтажником. В 2015 году он приехал в Макеевку и "пошел в военкомат". По словам задержанного, он служил механиком-водителем в "огнеметном взводе" боевиков, но "не сошелся с ротным" и уехал на заработки в оккупированный Крым. Вялишев пожаловался, что в оккупированном Крыму работников "кидают на деньги", следовательно он вернулся назад и снова пошел воевать. Задержанный добавил, что имеет судимость за грабеж. | Задержанный боевик рассказал, что вернулся воевать, потому что в оккупированном Крыму рабочих "кидали на деньги" Скриншот: Військове телебачення України / YouTube Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.видео Видео: Військове телебачення України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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