На линии столкновения в зоне АТО на Донбассе задержали боевика "ДНР". Видео
21.04.2018 18:40
Военное телевидение Украины опубликовало на своем канале в YouTube
запись допроса боевика "ДНР" Руслана Вялишева, задержанного на
линии соприкосновения в зоне АТО на Донбассе. Житель Макеевки
рассказал, что до войны работал слесарем и монтажником. В 2015 году
он приехал в Макеевку и "пошел в военкомат". По словам
задержанного, он служил механиком-водителем в "огнеметном взводе"
боевиков, но "не сошелся с ротным" и уехал на заработки в
оккупированный Крым. Вялишев пожаловался, что в оккупированном
Крыму работников "кидают на деньги", следовательно он вернулся
назад и снова пошел воевать. Задержанный добавил, что имеет
судимость за грабеж. | Задержанный боевик рассказал, что
вернулся воевать, потому что в оккупированном Крыму рабочих "кидали
на деньги" Скриншот: Військове телебачення України / YouTube
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.видео Видео:
Військове телебачення України / YouTube