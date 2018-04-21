Президент извинился перед мэром Львова Андреем Садовым, которого раньше не пустили на встречу с главой государства во Львовском университете Франко.

Об этом информирует Zaхid.net, передает со ссылкой на .

Как пишет издание, после общения со студентами 20 апреля президент посетил кафе "Львовская копальня кофе". Его сопровождал вице-премьер Геннадий Зубко и местные чиновники. Пригласил Порошенко на кофе и Садового.

20 апреля президент принял участие в открытии перинатального центра во Львове. Однако, как выяснилось, официально открытое медицинское учреждение сможет принимать беременных не ранее чем через месяц, поскольку там идет ремонт, а конкурсная комиссия до сих пор не выбрала директора центра.

Затем Порошенков ЛНУ провел встречу с "представителями культурной и бизнес-среды города". На нее охранники не пустили мэра Львова Андрея Садового.

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