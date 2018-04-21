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Тымчук о Путине: Мы не можем лидера ядерной державы именовать Молью. Потому он - Владимир Шубоед
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21.04.2018 18:48
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Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук предложил именовать
президента России Владимира Путина Шубоедом, потому что прозвище
Кровавый в российской истории уже занято. Тымчук: Владимир
Шубоед и Виктор Шапкокрад. Сладкая, с...ка, парочка Фото:
nfront.org.ua "Россияне привыкли своих божков величать – тот
Гордый, тот Красный, тот Темный. К Путину, по идее, начиная с его
прихода к власти, применим термин Кровавый. Но, во-первых, этот
термин занят (прозвище Кровавый получил от современников
российский император Николай II – ). А
во-вторых, вы видели Путина? Какой к черту Кровавый применимо к
этой тщедушной субстанции?" – заявил нардеп.По мнению Тымчука,
президенту РФ "гораздо логичнее" подходит прозвище Моль."Но мы же
не можем лидера ядерной державы именовать Молью. Потому более
политкорректное наименование – Владимир Шубоед. Интересно, что
у него перманентно гостит украинский аналог – Виктор Шапкокрад
(экс-президент Украины Виктор Янукович. – ). Сладкая,
с...ка, парочка", – подытожил он.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1528444793950837
В 2015 году сокурсник Путина, бывший советский шпион Юрий Швец
рассказал в интервью изданию "ГОРДОН", что сослуживцы называли
Путина Окурком. "Между прочим, знаете, как много о человеке говорит
его прозвище? В КГБ Путина называли Окурком, после – Бледной
Молью, сейчас – Ботоксом", – сообщил Швец.
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