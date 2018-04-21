Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук предложил именовать президента России Владимира Путина Шубоедом, потому что прозвище Кровавый в российской истории уже занято. Тымчук: Владимир Шубоед и Виктор Шапкокрад. Сладкая, с...ка, парочка Фото: nfront.org.ua "Россияне привыкли своих божков величать – тот Гордый, тот Красный, тот Темный. К Путину, по идее, начиная с его прихода к власти, применим термин Кровавый. Но, во-первых, этот термин занят (прозвище Кровавый получил от современников российский император Николай II – ). А во-вторых, вы видели Путина? Какой к черту Кровавый применимо к этой тщедушной субстанции?" – заявил нардеп.По мнению Тымчука, президенту РФ "гораздо логичнее" подходит прозвище Моль."Но мы же не можем лидера ядерной державы именовать Молью. Потому более политкорректное наименование – Владимир Шубоед. Интересно, что у него перманентно гостит украинский аналог – Виктор Шапкокрад (экс-президент Украины Виктор Янукович. – ). Сладкая, с...ка, парочка", – подытожил он. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1528444793950837 В 2015 году сокурсник Путина, бывший советский шпион Юрий Швец рассказал в интервью изданию "ГОРДОН", что сослуживцы называли Путина Окурком. "Между прочим, знаете, как много о человеке говорит его прозвище? В КГБ Путина называли Окурком, после – Бледной Молью, сейчас – Ботоксом", – сообщил Швец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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