Соратников Навальный призвал не участвовать в голосовании и агитировать других не ходить на участки.

В рамках «забастовки избирателей», к проведению которой призвал политик Алексей Навальный после того, как ЦИК отказал ему в регистрации на выборах, пройдет общероссийская акция, которая намечена на 28 января. Об этом сообщается на сайте Навального, информирует еizvestia.com.

По словам политика, Кремлю на президентских выборах нужна только явка. После отказа Центризбиркома допустить самого Навального на выборы, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему президенту, считает он.

«Идти на выборы сейчас — это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов. Больше в этом нет ни малейшего смысла», — подчеркнул оппозиционер.

По его словам, «прямо сейчас» начинается подача предварительных заявок на проведение шействий и митингов 28 января. Своих сторонников он призвал записаться в группы забастовки избирателей и акции 28 января в своих городах.

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Соратников Навальный призвал не участвовать в голосовании и агитировать других не ходить на участки. Он пообещал организовать наблюдение за ходом голосования, чтобы не допустить фальсификации явки.

ЦИК 25 декабря отказался регистрировать Навального из-за наличия у него непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Сам политик считает, что право избираться ему дает Конституция и что ЕСПЧ доказал сфальсифицированность вынесенного ему приговора.

Он пообещал оспорить отказ в регистрации в Конституционном суде России. Также он призвал избирателей к «забастовке» и пообещал тщательно подготовить всероссийскую акцию протеста.

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