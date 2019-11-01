На Сахалине в Российской Федерации на шахте Беловская утром 1 ноября в карьере взорвался один из самых больших в мире самосвалов БелАЗ. Водитель не пострадал. Соответствующее видео опубликовано одним из очевидцев на YouTube.

“Вы видали как взрывается БелАЗ? ЧП произошло сегодня рано утром в угольном разрезе на Сахалине. При пожаре карьерного самосвала у него рванул топливный бак. Пострадавших нет“, - пишут в сети.

БелАЗ 75131 стоимостью более 100 000 000 рублей (примерно 1,5 млн долларов), грузоподъемностью 130 тонн выгорел полностью до тла, Взорвался после возгорания. Восстановлению не подлежит, также уточняют пользователи.





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