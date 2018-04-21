Влияние России на Венгрию растет, и это является угрозой для всей Европы. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает

"Я не хочу обвинять... Но политически я могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и для понимания того, как гибридно действует Россия", - заявил В.Боднар.

Кроме того, чиновник прокомментировал нынешние отношения между Украиной и Венгрией. По его словам, "проблема Венгрии в попытке использования своего членства в НАТО для удовлетворения своих целей, которые мы не совсем понимаем".

"С одной стороны, как государство-член НАТО - на территории Украины проживают венгры, которые являются составляющей украинского общества, их безопасность должна была быть ключевым интересом для Венгрии. Поэтому Украина в НАТО была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это не интерес Венгрии, в данном случае Венгрия проталкивает в НАТО, а интерес третьей стороны. И неудивительно об этом говорить, зная определенные факты", - резюмировал В.Боднар.

Как сообщал по разным данным, в том числе венгерскими, в Закарпатской области Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов.

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