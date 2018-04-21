Рабочая неделя успешно подошла к своему завершению, а нового пакета санкций США в отношение РФ, которые были анонсированы на понедельник – так и не случилось.

Причем, есть информация, что сам пакет уже сформирован и отнесен к разделу «За Сирию». Причем, о грядущем введении санкций открыто говорили официальные лица Госдепартамента, а из Великобритании и Франции, последовали заявления о готовности подключения к этим санкциям, синхронно со Штатами. Заметим, что прошедший понедельник был наиболее логичным и удачным временем для их введения. Только с пятницы на субботу прилетели «Томагавки», а через день – включаются санкции. Но дальше снова пошла пауза, информирует svodka.net.

То же самое было и перед самим ракетным ударом по Сирии. Он был анонсирован как в США, так и в Англии и Франции. Причем, даже были названы некоторые объекты, которые могут подвергнуться ударам, а потом все стихло и толпа уже стала обсуждать причины, почему коалиция отказалась от ударов. Особенно весело было читать россиян, которые с увлечением рассказывали о том, как их все боятся и как их системы ПВО сбивают все, включая самолеты-невидимки. В российской прессе даже наметился жанр специальной фантастики о том, как и чем они будут сбивать американские F-22 и F-35. Как оказалось, у них и самолеты особенные имеются, от которых американские «стэлс» просто в рассыпную разбегаются, и не имеющий аналогов С-400 и даже появились обещание сбивать невидимки матом и микроволновыми печами, как в Югославии. Но когда все это прилетело, то уже никто не рассказывал о страшных российских самолетах и ракетах, а снова позвали мужика, который рассказывает о кривизне Земли и другого, с его теорией о плоской земле, которую держит слон, стоящий на китах.

Очевидно, что в промежутке между анонсом удара и самим фейерверком, шли усиленные переговоры, в ходе которых Москве был выдвинут некий ультиматум. Как видно, в Кремле решили поблефовать в надежде на то, что американцы не решатся покрошить сирийское государственное барахлишко. Но как все теперь знают, все прилетело очень точно и пугающе эффективно. Это тебе не российские «Калибры», которыми стреляли по Сирии, а попали по Ирану. Хотя, осколки могли долететь и до Сирии, где они успешно и поразили сто или двести штабов ИГИЛ. Точность ударов не могла не навести на мысль, высказанную незабвенным Лёликом: «Буду бить аккуратно, но сильно!»

Понятно, что после такого реалити-шоу, в Кремле стало грустно и густо потянуло смрадным сероводородом, как это там обычно происходит, в подобных случаях. Похоже, что из Москвы позвонили и попросили огласить весь список требований, которые они не смогли прочесть в прошлый раз. Причем, там обязательно должны были рассказать, почему до них не дошло с первого раза. Поэтому-то санкции поставили в режим «стоп». Оно и понятно, ведь это уже не те санкции, которые вводились прежде. Эти уже способны сделать из Московии так любимую Путиным Зимбабве.

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Причем, у Путина теперь вполне осознали, что мужиков из Вашингтона, Лондона и Парижа сейчас нельзя волновать – не то там настроение, могут и психануть. А там уже действительно процесс пошел довольно быстро и новая подача для РФ может вылететь уже намного проще, чем это было раньше. Томагавки там не такой штучный товар, как Калибры, да и пока идут все эти кулуарные переговоры, к Сирии уже близко подтягивается мощнейшая авианесущая группировка ВМФ США. Уж она-то может исполнить фейерверк любой сложности и любого праздничного сценария. Тем более, что в нее входит несколько транспортов-доков Корпуса Морской Пехоты США, а это значит, что ребята могут еще и за шкирку кого-то притащить из Дамаска или Хмеймима. Они это уже демонстрировали не раз и товарищ Усама Бин Даден может это подтвердить со всею определенностью.

В любом случае, прямо сейчас в Думе – пригороде Дамаска, где был зафиксирован последний случай применения ХО, россияне и их верные холуи костьми ложатся, чтобы только не пустить к месту трагедии специалистов ОЗХО для сбора данных о том, какое вещество было применено и каким образом оно было доставлено к месту применения, ведь отсюда выстроится вся цепочка, непременно ведущая к россиянам. Они это прекрасно понимают, и просто препятствуют специалистам, как только могут. В это же время на месте работают российские «чистильщики», которые пытаются замести все следы.

Согласимся, еще пару-тройку лет назад Москва никогда не опустилась бы до того, что она делает сейчас. Тогда ей было плевать и на ОЗХО и вообще – на всех. Специалистов не то, что в Думу не пустили бы, но и в Дамаск. Теперь же приходится унижаться перед сирийцами и драить полы и стены разрушенных домов, чтобы не попасть под горячую руку союзников.

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Из-за океана просачиваются данные о том, что в Конгрессе уже готовятся соответствующие постановления о признании РФ страной – спонсором терроризма и для этого уже имеются все основания, а новое документальное свидетельство уже почти автоматически поставит Москву на один уровень с Тегераном и Пхеньяном.

Кстати, сам Трамп и другие высшие должностные лица США несколько раз подчеркивали, что РФ надо задуматься о том, кого она поддерживает и на чью поддержку опирается, ибо это – лучший показатель того, что из себя представляет сама Московия. Это – мягкий осторожный намек, на простом языке означает: если вы сами себе определяете такое место, то скоро вы там окажетесь уже окончательно.

Тем не менее, пока возникла пауза, из Вашингтона проходят направляющие сигналы. И как мы отмечали ранее, 18 апреля Госдепартамент, в лице своего пресс секретаря, заявил о том, что Москве следует вывести свои войска из оккупированной части Донбасса и прекратить вооружать, обучать и вообще – содержать своих наемников. Это заявление сделано именно в рамках паузы для того, чтобы Москва четко представляла, что от нее ожидают, либо намеки продолжатся и будут они как экономического, так и военного характера, а что главное – не только в Сирии.

В общем, Вашингтон играет в роли такого себе рыбака, вываживающего крупную рыбину. Он то попускает ее, то подтягивает, то снова попускает. Занятие это не быстрое и не легкое, но результат – предсказуем. Рыба будет выпотрошена, разделена на части и поджарена до хрустящей корочки. Просто прямо сейчас ее еще не выловили и не отправили на кухню. Но всему свое время.

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