нуждается в военных каналах взаимодействия с для предотвращения возможных ошибок или столкновений на границах России и Альянса, однако возобновление полноценного диалога вероятно лишь после освобождения территории Украины.

Об этом "" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает .

На вопрос о последствиях для Украины запланированной встречи руководства Североатлантического альянса с главой Генштаба Валерием Герасимовым, она ответила, что беспокоиться не о чем.

"Североатлантический альянс придерживается мнения, что необходимо иметь военные каналы взаимодействия и диалога с Российской Федерацией именно для того, чтобы предотвратить непредсказуемые возможные ошибки или столкновения где-то на границах. И следовательно этот разговор, непременно, важен для . Но я убеждена и знаю, что все страны-члены альянса абсолютно четко настаивают на том, что возобновление полноценного диалога с Российской Федерацией может происходить только после решения вопроса агрессии России против Украины. То есть после того, как Россия наконец начнет ценить международное право и освободит наши территории, выведет свои войска. По сути, после полноценного восстановления нашей территориальной целостности во всех границах" – объяснила вице-премьер.

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