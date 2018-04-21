Донецкая фильтровальная станция должна восстановить свою работу в ближайшее время. Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко.

"С руководством КП "Компания "Вода Донбасса" есть договоренность восстановить работу станции в полном объеме 22 апреля", - отметила Т.Игнатченко

Также, по ее словам, руководству областной ВГА, КП "Вода Донбасса" при содействии ОБСЕ удалось договориться о соблюдении режима тишины и гарантии безопасности для работников ДФС, следовательно работу станции должны восстановить 22 апреля.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля. По словам главы "ДНР" Александра Захарченко, Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу 21-22 апреля.

В МТОТ отмечали, что работу фильтровальной станции планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.

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