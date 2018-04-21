Крупнейшим покупателем украинских слив в 2017 году стала Польша

По итогам 2017 года, украинские аграрии поставили на внешние рынки почти 8 тыс. тонн слив на $6,2 млн. В 2016 году таких фруктов было экспортировано только 1 тонну на $2,4 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, информирует svodka.net.

Крупнейшим покупателем украинских слив в 2017 году стала Польша, куда было поставлено 6,6 тыс. тонн на $5,4 млн. Также этот продукт пользовался спросом в Беларуси (705 тонн на $337,5 тыс.), Латвии (265 тонн на $121 тыс .), Румынии (254 тонны на $210,5 тыс.) и в других странах. В 2017 году Украина было импортировано около 1 тыс. тонн слив на $905 тыс. Соответственно, положительное внешнеторговое сальдо по этой группе составило $5,3 млн.

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