Брутальные альфа-самцы из соцсетей, которые хотели показать себя во всей красе, но что-то пошло не так.

В этой подборке фотографии интернет-соблазнителей, чья романтика плотно граничит с идиотизмом, пишет со ссылкой на .

Суровая пацанская романтика.

Он любил протеин со вкусом ванили, жать лежа и есть килограммами творог у окна, завернувшись в клетчатый плед.

Кулинарная романтика.

Влюблённый маршрутчик.

Ну просто ангел на ложе любви.

Мужчины, радуйте своих женщин, они это любят!

Мужчина с очень серьёзным настроем.

С милым рай и в шалаше.

Отличное предложение руки и сердца.

Маркоф чистий как моя любоф!

Тот момент, когда в вагон зашел контролер.

Осторожно, Рита, он идет за тобой!

Ну как такому отказать?

Р — романтика.

Кто сказал, что пиво и романтика несовместимы?

Серьезно подготовился.

Сельская романтика она такая.

Шедеврально!

Привлекает внимание хозяйственных самок!

Бродяга по жизни. Бандит по нужде. Кайфарик по масти. Романтик в душе!

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