|Брутальные мачо и романтики из социальных сетей, покажут вам новый уровень обольщения (фото)
|21.04.2018 19:21
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Брутальные альфа-самцы из соцсетей, которые хотели показать себя во всей красе, но что-то пошло не так.
В этой подборке фотографии интернет-соблазнителей, чья романтика плотно граничит с идиотизмом, пишет со ссылкой на .
Суровая пацанская романтика.
Он любил протеин со вкусом ванили, жать лежа и есть килограммами творог у окна, завернувшись в клетчатый плед.
Кулинарная романтика.
Влюблённый маршрутчик.
Ну просто ангел на ложе любви.
Мужчины, радуйте своих женщин, они это любят!
Мужчина с очень серьёзным настроем.
С милым рай и в шалаше.
Отличное предложение руки и сердца.
Маркоф чистий как моя любоф!
Тот момент, когда в вагон зашел контролер.
Осторожно, Рита, он идет за тобой!
Ну как такому отказать?
Р — романтика.
Кто сказал, что пиво и романтика несовместимы?
Серьезно подготовился.
Сельская романтика она такая.
Шедеврально!
Привлекает внимание хозяйственных самок!
Бродяга по жизни. Бандит по нужде. Кайфарик по масти. Романтик в душе!Facebook