В честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II 21 апреля, утром группа ирландских гвардейцев исполнила композицию "Happy Birthday" в рамках смены караула. Видео тождественного поздравления опубликовала пресс-служба семьи на официальной странице в Twitter, передает ВВС . Вопреки тому, что день рождения королевы празднуется дважды: один настоящий, а другой - официальный, в июне, нынешние торжественные мероприятия на этом не заканчиваются. Королева Елизавета II проведет день в компании родственников, а уже в воскресенье ее настоящий день рождения отметят артиллерийским салютом в Лондоне. Планируется, что в Гайд-парке организуют салют из 41 орудия, в Большом Виндзорском парке - с 21, а в Лондонском Тауэре - салют из 62 орудий. This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 апреля 2018 г. Как сообщал svodka.net.uа, 21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 92 года . Планируется, что на мероприятии появятся Том Джонс, Кайли Миноуг, Стинг, Крейг Дэвид, Шон Мендес, регги-певец Shaggy, Энн-Мари и группа Ladysmith Black Mambazo.



