|День рождения Елизаветы II: гвардейцы исполнили праздничную мелодию
|21.04.2018 19:29
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В честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II 21 апреля, утром группа ирландских гвардейцев исполнила композицию "Happy Birthday" в рамках смены караула. Видео тождественного поздравления опубликовала пресс-служба семьи на официальной странице в Twitter, передает ВВС.
Вопреки тому, что день рождения королевы празднуется дважды: один настоящий, а другой - официальный, в июне, нынешние торжественные мероприятия на этом не заканчиваются.
Королева Елизавета II проведет день в компании родственников, а уже в воскресенье ее настоящий день рождения отметят артиллерийским салютом в Лондоне. Планируется, что в Гайд-парке организуют салют из 41 орудия, в Большом Виндзорском парке - с 21, а в Лондонском Тауэре - салют из 62 орудий.
Как сообщал svodka.net.uа, 21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 92 года. Планируется, что на мероприятии появятся Том Джонс, Кайли Миноуг, Стинг, Крейг Дэвид, Шон Мендес, регги-певец Shaggy, Энн-Мари и группа Ladysmith Black Mambazo.
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