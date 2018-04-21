В субботу, 21 апреля, в матче 28-го тура чемпионата Украины "" в Харькове встретился с "Ворсклой", передает со ссылкой на .

Примечательно, что в стартовом составе "горняков" вышло сразу 8 игроков с украинским паспортом, что является рекордным количеством для команды в текущем сезоне. Ранее украинцев в составе "Шахтера" с первых минут появлялось не более 7-ми.

Сразу двое легионеров - Тайсон и Феррейра пропускали игру из-за дисквалификации.

На 23-й минуте Фред шикарным пасом вывел Марлоса на ударную позицию, и тот без проблем переиграл голкипера - 1:0. До перерыва полтавчане, которым накануне выплатили зарплату за месяц и дали премиальные за победу над "Зарей" (3:0), ничего опасного не создали.

Начало второго тайма вышел на удивление результативным: на 47-й минуте Исмаили ворвался в штрафную, обыграл Даллку и отдал на Марлоса, который оформил дубль.

На 50-й минуте счет стал 3:0 в пользу дончан: Марлос острым пасом бросил в прорыв Бутко, который отдал точную передачу на Коваленко, и Виктор спокойно с нескольких метров переправил мяч в сетку.

За три минуты грубо ошибся Пятов, сделав неточный пас на Коломойца. Форвард "Ворсклы" перебросил голкипера и восстановил интригу в матче.

На 62-й минуте "" во второй раз огорчила соперника: Коломоец прострелил с правого фланга, Сергийчук остановил мяч и вторым касанием переиграл Пятова. В этом моменте были подозрения на офсайд у нападающего полтавчан.

В конце матча после паса Дентиньо отличился Алан Патрик, который сделал счет - 4:2.

Отметим, что многие моменты не реализовал Кайоде, однако это не помешало "Шахтеру" добиться победного результата и увеличить отрыв от "" до шести очков.

"" - "" 4:2

Голы: Марлос, 23, 47, Коваленко, 50, Алан Патрик, 88 - Коломоец, 53, Сергийчук, 62

"": Пятов, Ракицкий, Кривцов (Ордец, 46), Бутко, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 63), Зубков (Дентиньо, 84), Кайоде

"": Ткаченко, Даллку, Пердута, Гиоргадзе, Чеснаков, Кобахидзе, Скляр (Кравченко, 57), Ребенок, Коломоец, Сергийчук, Одарюк (Кадимян, 58)

Предупреждения: Степаненко, 27, Ракицкий, 37, Алан Патрик, 83, Марлос, 83, Пятов, 87, Дентиньо, 90+2 - Гиоргадзе, 7

Киевское "" свой матч 28-го тура УПЛ проведет в воскресенье, 22 апреля, на "Арене Львов" с "Вересом". Начало - в 17:00.

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