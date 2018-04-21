К компании, которая с начала 2000-х годов стала главным поставщиком газа из Туркмении в Украину, имеют отношение трое жителей Санкт-Петербурга, которых связывают с криминалом и окружением президента РФ Владимира Путина, сообщает "Дождь". "Газпром" должен был стать соучредителем ETG, но отказался от этой идеи Фото: ЕРА Предполагалось, что "Газпром" станет соучредителем ETG, однако он отказался от этой идеи. При этом доля компании-посредника в поставках импортного газа в Украину составляла 57% и была больше, чем у "Газпрома". Кроме того, "Газпром" выдал Eural Trans Gas кредит на $70 млн,а еще $227 млн компания получила от Внешэкономбанка под гарантии "Газпрома".Летом 2004 года акционер "Газпрома" инвестиционный фонд Hermitage Capital выступил с резкой критикой действий менеджмента компании, заявив о крайне невыгодной для газового монополиста сделке с ETG. В Hermitage Capital отмечали, что посредник получает доходы от транспортировки газа, которые должны были доставаться "Газпрому" и конкурирует с "Газпромом" на европейских рынках. По оценке директора по корпоративным исследованиям Hermitage Capital Вадима Клейнера, "Газпром" терял на сделке с ETG $2 млрд в год.Однако несмотря на скандалы, компания-посредник поставляла газ в Украину с конца 2002 по 2005 год, а в "Газпроме" утверждали, что отдали транзит посреднику для оптимизации налогов.ETG создали в 2002 году трое граждан Румынии и израильтянин, который называл себя адвокатом российско-украинского бизнесмена и криминального авторитета Семена Могилевича. Потом владельцем Eural Trans Gas объявил себя украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, хотя номинальными владельцами 70% акций компании значились гражданки Кипра, которым принадлежали офшорные компании Dema Trustees и Dema Nominees. Hermitage Capital так и не смог установить бенефициаров ETG, однако по данным "Дождя" к компании имеют отношение жители Санкт-Петербурга Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин, которых связывают с криминальным миром и окружением Путина.Dema Trustees и Dema Nominees владеют долей в Петербургском нефтяном терминале (ПНТ), за которым стоят Трабер, Васильев и Скигин. В в 1990-е годы нынешний глава "Газпрома" Алексей Миллер был директором по инвестициям в компании Трабера "ОБИП". А нынешний глава "Газпром-нефти" Александр Дюков в прошлом был гендиректором Морского порта Санкт-Петербурга, владельцем которого в 90-е считался Трабер.Владельцы ПНТ скрыты за кипрскими офшорами Dema Trustees и Dema Nominees и компаниями из Панамы – Parkway Holding Company и Strongbow Investment, директорами которых являются Маркус Хаслер и Грэхэм Смит, которые связаны со многими компаниями Скигина, которые они обычно регистрируют в городе Руггеле в Лихтенштейне.Бывший сотрудник секретной службы Монако Роберт Эринджер утверждает, что связанная с Хаслером и Смитом компания Sotrama отмывала деньги тамбовской ОПГ в Европе через торговлю нефтью.Унаследовавший бизнес отца Михаил Скигин утверждает, что Васильев вышел из капитала ПНТ и не участвует в управлении компанией. При этом он отказался раскрывать детали. Скигин не стал отрицать своего отношения к Dema Nominees и Dema Trustees, однако подчеркнул, что первый раз слышит о Eural Trans Gas. По его словам, юридическая фирма, которая управляет офшорами, оказывает услуги многим компаниям.Бывший партнер Дмитрия Скигина по компании "Совэкс" Максим Фрейдзон заявил, что сын Скигина "планировался как более-менее цивилизованно выглядящий фронтмен только этого безобразия" и не является самостоятельным бизнесменом.Однин из бывших топ-менеджеров Морского порта заявил "Дождю", что компании Dema Trustees и Dema Nominees принадлежали "питерским", однако не смог точно назвать их бенефициаров. Бывший сотрудник мэрии Петербурга считает, что за компаниями может стоять фактический совладелец ПНТ Васильев.Как отмечает "Дождь", связанные с питерскими криминальными авторитетами компании до сих пор имеют бизнес в Украине. В частности, связанная со Скигиным-младшим Suzel Enterprises Limited и еще одна кипрская компания Heico Ventures Limited опосредованно владеют долей в одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины – "Карпатыгаз". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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