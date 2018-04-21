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Петербургские знакомые Путина были бенефициарами газового транзита через Украину в 2000-х
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21.04.2018 19:36
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К компании, которая с начала 2000-х годов стала главным поставщиком
газа из Туркмении в Украину, имеют отношение трое жителей
Санкт-Петербурга, которых связывают с криминалом и окружением
президента РФ Владимира Путина, сообщает "Дождь". "Газпром" должен
был стать соучредителем ETG, но отказался от этой идеи Фото: ЕРА
Предполагалось, что "Газпром" станет соучредителем ETG, однако он
отказался от этой идеи. При этом доля компании-посредника в
поставках импортного газа в Украину составляла 57% и была
больше, чем у "Газпрома". Кроме того, "Газпром" выдал Eural
Trans Gas кредит на $70 млн,а еще $227 млн компания получила
от Внешэкономбанка под гарантии "Газпрома".Летом 2004 года акционер
"Газпрома" инвестиционный фонд Hermitage Capital выступил с резкой
критикой действий менеджмента компании, заявив о крайне невыгодной
для газового монополиста сделке с ETG. В Hermitage
Capital отмечали, что посредник получает доходы от транспортировки
газа, которые должны были доставаться "Газпрому" и конкурирует с
"Газпромом" на европейских рынках. По оценке директора по
корпоративным исследованиям Hermitage Capital Вадима Клейнера,
"Газпром" терял на сделке с ETG $2 млрд в год.Однако
несмотря на скандалы, компания-посредник поставляла газ в Украину с
конца 2002 по 2005 год, а в "Газпроме" утверждали, что отдали
транзит посреднику для оптимизации налогов.ETG создали в 2002 году
трое граждан Румынии и израильтянин, который называл себя адвокатом
российско-украинского бизнесмена и криминального авторитета Семена
Могилевича. Потом владельцем Eural Trans Gas объявил себя
украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, хотя номинальными владельцами
70% акций компании значились гражданки Кипра, которым принадлежали
офшорные компании Dema Trustees и Dema Nominees. Hermitage Capital
так и не смог установить бенефициаров ETG, однако по данным
"Дождя" к компании имеют отношение жители Санкт-Петербурга Илья
Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин, которых связывают с
криминальным миром и окружением Путина.Dema Trustees и Dema
Nominees владеют долей в Петербургском нефтяном терминале (ПНТ), за
которым стоят Трабер, Васильев и Скигин. В в 1990-е
годы нынешний глава "Газпрома" Алексей Миллер был
директором по инвестициям в компании Трабера "ОБИП". А
нынешний глава "Газпром-нефти" Александр Дюков в прошлом был
гендиректором Морского порта Санкт-Петербурга, владельцем которого
в 90-е считался Трабер.Владельцы ПНТ скрыты за кипрскими офшорами
Dema Trustees и Dema Nominees и компаниями из Панамы – Parkway
Holding Company и Strongbow Investment, директорами которых
являются Маркус Хаслер и Грэхэм Смит, которые связаны со
многими компаниями Скигина, которые они обычно регистрируют
в городе Руггеле в Лихтенштейне.Бывший сотрудник секретной
службы Монако Роберт Эринджер утверждает, что связанная с Хаслером
и Смитом компания Sotrama отмывала деньги тамбовской ОПГ в Европе
через торговлю нефтью.Унаследовавший бизнес отца Михаил Скигин
утверждает, что Васильев вышел из капитала ПНТ и не участвует в
управлении компанией. При этом он отказался раскрывать детали.
Скигин не стал отрицать своего отношения к Dema Nominees и Dema
Trustees, однако подчеркнул, что первый раз слышит о Eural
Trans Gas. По его словам, юридическая фирма, которая управляет
офшорами, оказывает услуги многим компаниям.Бывший партнер Дмитрия
Скигина по компании "Совэкс" Максим Фрейдзон заявил, что сын
Скигина "планировался как более-менее цивилизованно выглядящий
фронтмен только этого безобразия" и не является самостоятельным
бизнесменом.Однин из бывших топ-менеджеров Морского порта заявил
"Дождю", что компании Dema Trustees и Dema Nominees принадлежали
"питерским", однако не смог точно назвать их бенефициаров. Бывший
сотрудник мэрии Петербурга считает, что за компаниями может стоять
фактический совладелец ПНТ Васильев.Как отмечает "Дождь", связанные
с питерскими криминальными авторитетами компании до сих пор имеют
бизнес в Украине. В частности, связанная со Скигиным-младшим Suzel
Enterprises Limited и еще одна кипрская компания Heico Ventures
Limited опосредованно владеют долей в одной из крупнейших
газодобывающих компаний Украины – "Карпатыгаз".
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