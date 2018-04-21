Обнаруженное экспертами из Швейцарии вещество BZ было в сравнительных пробах, которые лаборатория получила во время анализа яда, отравившего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь, отметили в МИД ФРГ. Российские СМИ писали, что людей отравили BZ. Скрипалей отравили веществом "Новичок" Фото: ЕРА В ведомстве объяснили, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) всегда направляет в исследовательские лаборатории пробы разных веществ, чтобы проверить работу экспертов. Именно так произошло и с центром в Швейцарии, на данные которого ссылаются СМИ.В МИД подчеркнули, что в случае с делом Скрипалей одна из таких сравнительных проб содержала BZ, которая не имела отношения к отравлению. В оригинальной пробе обнаружили вещество "Новичок"."Немецкая волна" отмечает, что реакция МИД Германии на сообщения российских СМИ отличается "необычно резкой формой", а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который первым озвучил эту версию, – не упоминается в заявлении немецких дипломатов вообще.14 апреля Лавров заявил, что проведенное швейцарским центром радиологического и химико-радиологического анализа исследование проб с места отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показало присутствие вещества BZ, которое стояло на вооружении США и Британии.В ОЗХО опровергли информацию, что Скрипали были отравлены веществом BZ.Сергея и Юлию Скрипалей госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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