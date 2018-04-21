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МИД Германии обвинил российские СМИ в дезинформации по делу Скрипалей
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21.04.2018 19:44
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Обнаруженное экспертами из Швейцарии вещество BZ было в
сравнительных пробах, которые лаборатория получила во время анализа
яда, отравившего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и
его дочь, отметили в МИД ФРГ. Российские СМИ писали, что людей
отравили BZ. Скрипалей отравили веществом "Новичок" Фото: ЕРА В
ведомстве объяснили, что Организация по запрещению химического
оружия (ОЗХО) всегда направляет в исследовательские лаборатории
пробы разных веществ, чтобы проверить работу экспертов. Именно так
произошло и с центром в Швейцарии, на данные которого ссылаются
СМИ.В МИД подчеркнули, что в случае с делом Скрипалей одна из таких
сравнительных проб содержала BZ, которая не имела отношения к
отравлению. В оригинальной пробе обнаружили вещество
"Новичок"."Немецкая волна" отмечает, что реакция МИД Германии на
сообщения российских СМИ отличается "необычно резкой формой", а
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который первым озвучил
эту версию, – не упоминается в заявлении немецких дипломатов
вообще.14 апреля Лавров заявил, что проведенное швейцарским центром
радиологического и химико-радиологического анализа исследование
проб с места отравления экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии показало присутствие вещества BZ,
которое стояло на вооружении США и Британии.В ОЗХО опровергли
информацию, что Скрипали были отравлены веществом BZ.Сергея и Юлию
Скрипалей госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".
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