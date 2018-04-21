Сирийские повстанцы оставляют еще один район в окрестностях Дамаска, который они удерживали несколько лет. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Сворбода.

Под угрозой наступления правительственных сил бойцы вооруженной оппозиции согласились вместе с членами семей уехать из нескольких городов в регионе Восточный Каламун на север Сирии. Территория перейдет под контроль сил Башара Асада. Соглашение достигнуто с участием России. Об этом сообщает официальный Дамаск и Сирийский центр мониторинга прав человека.

Новый успех войск Асада последовал только через неделю после того, как они окончательно установили контроль над пригородом Дамаска Восточная Гута. Повстанцы согласились его покинуть после массированных бомбардировок и - как утверждает сирийская оппозиция и страны Запада - применения химического оружия в городе Дума.

Как сообщал сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находящегося под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту.

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