|По Москве прошел ураган, погибла девочка
|21.04.2018 19:52
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По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
News-R пишет, что 13-летняя девочка гуляла во дворе с подругой, когда порыв ветра опрокинул на них павильон для мусорных баков. Пострадали обе девочки, одну из которых увезли в больницу с серьезными повреждениями.По информации Собянина, в Москве также повалены "сотни деревьев".
По предварительным данным, ветер не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
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