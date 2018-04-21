Погода, Новости, загрузка...
По Москве прошел ураган, погибла девочка
21.04.2018 19:52
Девочка, которая во время порыва ветра в Москве гуляла во дворе, серьезно пострадала от упавшего павильона для мусорных баков и скончалась в больнице. ветер повалил деревья в Москве Фото: ЕРА (архив) "По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", – написал он.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
News-R пишет, что 13-летняя девочка гуляла во дворе с подругой, когда порыв ветра опрокинул на них павильон для мусорных баков. Пострадали обе девочки, одну из которых увезли в больницу с серьезными повреждениями.По информации Собянина, в Москве также повалены "сотни деревьев".

По предварительным данным, ветер не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить