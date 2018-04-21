Трем крымским татарам, которые не проживают в Крыму на постоянной основе, запретили въезд на территорию аннексированного полуострова. Об этом сообщила крымский адвокат Эльвина Семедляева, передает со ссылкой на Крым.Реалии.

По ее словам, адвокаты пытаются выяснить обстоятельства запретов и в дальнейшем обжаловать их в судебном порядке.

"К нам обратились трое крымских татар, которым запретили въезд в Крым, двое из них - граждане Турции, они проживают там уже очень давно. Они пытались получить визы в посольстве России, однако им отказали без каких-либо объяснений и уведомлений. Еще один человек - гражданин Украины. Здесь у него близкие родственники, которых он часто посещал. При очередной попытке въехать в Крым ему вручили уведомление о запрете на въезд до 2048-го года. В его случае запрет был по запросу ФСБ", - рассказала адвокат.

По ее словам, адвокат Эдем Семедляев подал ряд запросов в различных ведомств (в том числе МИД России и Главное управление по вопросам миграции), чтобы выяснить, кто именно и по какой причине запретил двум крымским татарам, гражданам Турции, въезд в Крым.

Кроме того, адвокат намерен обжаловать в суде запрет на въезд крымскому татарину, который является гражданином Украины.

Как сообщал подконтрольный Москве "Верховный суд Крыма" оставил в силе решение о продлении меры пресечения 4 фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".

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