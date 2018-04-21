Перед падением самолет, который разбился в российском регионе Хакасия, пролетал на небольшой высоте над рекой в ​​непосредственной близости возле людей. Видео аварии, которое было снято очевидцами, опубликовано в Youtube, передает

На видео можно увидеть, как самолет на небольшой высоте проходит в непосредственной близости от человека, который снимал полет, после чего резко взлетает вверх, теряет скорость и в результате падает в реку.

Как сообщал а Хакасии (Российская Федерация) разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

По данному факту Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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