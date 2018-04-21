Сотрудники правоохранительных органов города Маскат не обнаружила следов преступления в смерти шведского музыканта Avicii, который неожиданно скончался после номинации на Billboard Music Award. О деталях инцидента сообщает телевидение Швеции SVT , ссылаясь на слова представителей полиции страны.

По информации издания, правоохранители отказались предоставлять более подробную информацию журналистам.

"У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ", - сказал прессе представитель полиции, отметив, что правоохранители никого не подозревают.

Как сообщал svodka.net, 20 апреля, известный шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, который более известен как Avicii, скончался в возрасте 28 лет. Музыкант умер в столице Омана городе Маскат. Согласно предварительной информации, диджей умер из-за панкреатита, с которым он долгое время боролся.

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