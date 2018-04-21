В прошел торжественное мероприятие в честь 65-летнего юбилея Киевского военного инженерно-радиотехнического училища, во время которого военные шли с флагом Украины и с флагом с символикой СССР.

Информацию об этом распространил журналист Айдер Муждабаев, передает со ссылкой на .

"Сегодня. Советский флаг на юбилее КВИРУ (Киевское военное инженерное радиотехническое училище). Ну что. Поздравляем ...", - прокомментировал журналист.

На это событие также отреагировал журналист Виталий Гайдукевич. На своей странице в Facebook он опубликовал сообщение с обращением к главе Степану Полтораку и главе Генштаба Виктору Муженко.

"Степан Полторак, Виктор Муженко, у Вас здесь рецидив СССР регулярный. На самом деле, это об отсутствии наказания. Если бы за поднятие советского авиационного флага в Бродах, где АА "учудили", кого-то реально наказали ... если бы за попытки попраздновать советские "юбилеи" в современной армии кому-то рубанули связку выговоров и неполное соответствие, нынешней фотографии не было ", - написал он.

Лидеры боевиков ДНР и ЛНР получили от России намек принять ряд законов, которые позволяют физически уничтожать украинский и привлекать их к уголовной ответственности. Под действие данного документа могут попасть все лица, получающие зарплату или иную прибыль на подконтрольной украинскому власти территории.

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