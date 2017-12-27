Заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Анастасия Деева ушла в отставку по собственному желанию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аваков о Деевой: Скажу прямо – она молодец! Фото: EPA "Скажу прямо – она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!" – написал Аваков в Twitter. Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г. О назначении Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стало известно 10 ноября 2016 года. Украинские СМИ называли ее помощницей бывшего первого замглавы МВД Эки Згуладзе и координатором патрульной службы.Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что процедура назначения Деевой прошла вне конкурса, позже это подтвердили и в министерстве.Большой резонанс вызвала публикация в интернете откровенных снимков замминистра. Аваков обвинил критиков своего зама в ханжестве, назвав Дееву "работоспособной и коммуникабельной".27 декабря Кабмин уволил Дееву. Вице-премьер Павел Розенко рассказал, что она ушла в отставку по собственному желанию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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