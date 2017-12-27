|"С блеском реализовала все проекты". Аваков поблагодарил свою экс-заместительницу Дееву за службу в МВД
|27.12.2017 15:48
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Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г.
О назначении Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стало известно 10 ноября 2016 года. Украинские СМИ называли ее помощницей бывшего первого замглавы МВД Эки Згуладзе и координатором патрульной службы.Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что процедура назначения Деевой прошла вне конкурса, позже это подтвердили и в министерстве.Большой резонанс вызвала публикация в интернете откровенных снимков замминистра. Аваков обвинил критиков своего зама в ханжестве, назвав Дееву "работоспособной и коммуникабельной".27 декабря Кабмин уволил Дееву. Вице-премьер Павел Розенко рассказал, что она ушла в отставку по собственному желанию.
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