На конец 2016 года в хранилищах Федеральной резервной системы США хранилось 28,689 т турецкого золота, который полностью вывезен по состоянию на конец 2017 года. Выведенное из США золото частично возвращено в Турцию Фото: ЕРА В документе отмечается, что на конец 2016 года золотой запас Центробанка Турции, хранившийся в ФРС США, составил чуть больше 28,689 т. На конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.Как сообщает Trend, другие турецкие банки – Ziraat Bank и Vakıfbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 т. из США в Турцию.О причинах переноса золотого запаса не сообщается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша конец года турции фрс Теги: мир