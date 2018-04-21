На конец 2016 года в хранилищах Федеральной резервной системы США
хранилось 28,689 т турецкого золота, который полностью вывезен по
состоянию на конец 2017 года. Выведенное из США золото частично
возвращено в Турцию Фото: ЕРА В документе отмечается, что на конец
2016 года золотой запас Центробанка Турции, хранившийся в ФРС США,
составил чуть больше 28,689 т. На конец 2017-го в соответствующей
графе стоит прочерк.Как сообщает Trend, другие турецкие банки
– Ziraat Bank и Vakıfbank также приступили к работе по переносу
золотого запаса в объеме 95 т. из США в Турцию.О причинах переноса
золотого запаса не сообщается.
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