Эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили город Дума, который находится в сирийской Восточной Гуте, для установления фактов применения химического оружия 7 апреля, и взяли соответствующие образцы. Об этом сообщает Reuters, передает

Взятые образцы направят в лабораторию в Нидерландах. По итогам расследования составят отчет, в котором установят, был ли факт применения химического оружия. ОЗХО также должна решить, нужен ли второй визит инспекторов в Думу.

При этом организация не уполномочена определять, какая из сторон конфликта его применила.

Как сообщал , официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Российская Федерация и официальный Дамаск препятствуют доступу инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Думу, где недавно было применено химическое оружие.

Напомним, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

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