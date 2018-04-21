Серебряный призер Олимпийских игр-2016 по греко-римской борьбе, украинец Жан Беленюк нашел новую работу, передает со ссылкой на .

"Уже очень скоро буду в роли ведущего проекта "Выжить в Украине" на телеканале #ZIK, тематика - незаконная застройка рекреационных зон .

Первый для меня опыт проведения передачи полностью на украинском языке. Уверен, будет очень интересно! "- написал борец на своей странице в Фейсбук.

В 2017-м году Жан пропустил все главные соревнования, между которых чемпионат Европы и чемпионат мира. Последним турниром для Беленюка стал июньский чемпионат Украины, где он в финале проиграл Александру Шишманову.

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