|Американский блогер включил стрим из терпящего бедствие самолета
|21.04.2018 20:31
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https://www.facebook.com/marty.martinez.96/videos/10211397296550342/
Позже Мартинез написал, что был уверен, что это последняя запись в его жизни.Boeing 737-700 авиакомпании Southwest, направлявшийся из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии днем 17 апреля из-за взрыва одного из двигателей. На борту было 144 пассажира и пять членов экипажа, один из пассажиров погиб/По словам очевидцев, вскоре после взлета произошел взрыв в левом двигателе лайнера. Осколки повредили обшивку и выбили один иллюминатор. Поток воздуха едва не вытянул женщину, сидевшую у этого иллюминатора, наружу.Филадельфийские пожарные рассказали, что в результате инцидента семь человек получили небольшие травмы.
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