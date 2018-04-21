|Президент Армении вышел к протестующим в Ереване
|21.04.2018 20:38
|
Президент Армении Армен Саркисян вышел к участникам акции протеста на площади Республики в Ереване. Об этом сообщает со ссылкой на локальный портал Panarmenian.net.
Как пишет сайт Panarmenian.net, он около 10 минут говорил с лидером протестующих, депутатом Николом Пашиняном, после чего они “тепло распрощались”, и президент уехал.
О чем они говорили, не сообщается.
“По дороге к своему автомобилю Саркисян на вопрос журналистов, будут ли переговоры между сторонами, ответил: “Надеюсь”, — указано в сообщении местного СМИ.
Как сообщал незадолго до этого оппозиционный депутат парламента Армении Никола Пашинян отверг предложение премьер-министра Сержа Саргсяна сесть за стол переговоров и начать политический разговор.
Поделитесь статьей с друзьями