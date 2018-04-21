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В Ереване к протестующим вышел президент Армении
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21.04.2018 20:39
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На встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном оппозиционеры
потребовали отставки премьера Сержа Саргсяна, избрания на эту
должность кандидата "от народа" и создания временного
правительства. Протестующие требуют увольнения Сержа Саргсяна с
должности премьера Фото: ЕРА Он пришел на площадь Республики для
переговоров с лидером протестного движения, оппозиционным депутатом
парламента Николом Пашиняном.Пашинян представил президенту
"дорожную карту" для переговоров с Саргсяном и заявил, что готов
обсуждать лишь "условия плавной передачи власти".Оппозиционеры
требуют отставки премьера, избрания на эту должность кандидата "от
народа", создания временного правительства и парламентские выборы,
если парламентарии не примут предложенную правительством
программу."Для развязки ситуации у оппозиции есть и другие планы,
но в любом случае цель одна – отставка Саргсяна", –
сказал Пашинян.9 апреля Армения перешла к парламентской форме
правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении,
избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении
избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 годы
президентом Армении был Серж Саргсян.16 апреля
демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот
день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные
столкновения между правоохранителями и участниками протестных
акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило
46 человек, в том числе шестеро полицейских. Пашинян, который
является также лидером правящей Республиканской партии
Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот
день на специальном заседании Национального собрания (парламента)
Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля
протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром
страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в
Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.
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