На встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном оппозиционеры потребовали отставки премьера Сержа Саргсяна, избрания на эту должность кандидата "от народа" и создания временного правительства. Протестующие требуют увольнения Сержа Саргсяна с должности премьера Фото: ЕРА Он пришел на площадь Республики для переговоров с лидером протестного движения, оппозиционным депутатом парламента Николом Пашиняном.Пашинян представил президенту "дорожную карту" для переговоров с Саргсяном и заявил, что готов обсуждать лишь "условия плавной передачи власти".Оппозиционеры требуют отставки премьера, избрания на эту должность кандидата "от народа", создания временного правительства и парламентские выборы, если парламентарии не примут предложенную правительством программу."Для развязки ситуации у оппозиции есть и другие планы, но в любом случае цель одна – отставка Саргсяна", – сказал Пашинян.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 годы президентом Армении был Серж Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Пашинян, который является также лидером правящей Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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