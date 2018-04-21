|Могерини назвала прекращении ядерных испытаний КНДР положительным шагом
|21.04.2018 20:42
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Могерини отметила, что позиция ЕС в отношении Северной Кореи остается на этом этапе неизменной, и заключается в сочетании санкций с открытыми каналами связиГлава внешнеполитического ведомства Европейского союза Могерини заявила, что объявление КНДР о прекращении ядерных испытаний является позитивным шагом и призвал к "необратимой денуклеаризации" страны.
Федерика Могерини. Фото: digitaljournal.com
Могерини назвала этот шаг Северной Кореи "положительным, долгожданным шагом на пути, который теперь должен привести к полной денуклеаризации, которая будет подвергаться проверке", - сообщает Reuters.
Могерини отметила, что две предстоящие встречи на высшем уровне, с Южной Кореей и США, станут возможностью укрепить доверие и получить дополнительные, конкретные и позитивные результаты.
Она предложила поддержку ЕС переговоров "любым способом, в том числе путем обмена собственным опытом переговоров о денуклеаризации".
Могерини отметила, что позиция ЕС в отношении Северной Кореи остается на этом этапе неизменной, и заключается в сочетании санкций с открытыми каналами связи.
Напомним, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР заморозит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение КНДР, назвав его "большим прогрессом".
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