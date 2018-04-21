Могерини отметила, что позиция ЕС в отношении Северной Кореи остается на этом этапе неизменной, и заключается в сочетании санкций с открытыми каналами связи

Могерини назвала этот шаг Северной Кореи "положительным, долгожданным шагом на пути, который теперь должен привести к полной денуклеаризации, которая будет подвергаться проверке", - сообщает Reuters.

Могерини отметила, что две предстоящие встречи на высшем уровне, с Южной Кореей и США, станут возможностью укрепить доверие и получить дополнительные, конкретные и позитивные результаты.

Она предложила поддержку ЕС переговоров "любым способом, в том числе путем обмена собственным опытом переговоров о денуклеаризации".

Могерини отметила, что позиция ЕС в отношении Северной Кореи остается на этом этапе неизменной, и заключается в сочетании санкций с открытыми каналами связи.

Напомним, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР заморозит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение КНДР, назвав его "большим прогрессом".