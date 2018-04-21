|Национальный рекорд Украины: одновременно 250 артистов цирка на арене
|21.04.2018 20:45
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В Национальном цирке Украины был установлен новый рекорд для "Книги рекордов Украины" с внесением нового достижения в Национальный список рекордов государства, сообщает корреспондент
Рекорд заключался в большом количестве артистов цирка на арене
Этот флешмоб был проведен с участием 250-ти будущих звезд циркового искусства Украины, которые одновременно продемонстрировали зрителям свои таланты на манеже цирка диаметром 13 метров.
Напомним, на площади Народной в Ужгороде был проведен IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины.
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