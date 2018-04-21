За По 2017 в украинских СИЗО умерли более 500 человек, передает со ссылкой на .

В этом году количество умерших несколько сократилось. По состоянию на 20 апреля в учреждениях пенитенциарной системы умер 151 человек, а за подобный период 2017 - 181 человек. Так, количество смертей по сравнению с 2017 годом за тот же период уменьшилась на 30 человек. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, передает Укринформ.

"Это неплохой показатель, но это не значит, что мы должны останавливаться или успокаиваться на такой статистике", - сказал замминистра.

В Минюсте говорят, что вводят обязательную проверку доброчесности руководителей учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. Такие проверки новые для Украины, но отныне проводиться ежегодно.

"Введенный механизм позволит в правовом поле разрывать отношения с теми руководителями, для которых честь, достоинство, честность и справедливость является несвойственной или утерянной философией. Проверку предоставленных документов будет проводить Комиссия добродетели. К ее работе будут привлекаться с правом совещательного голоса представители прокуратуры и общественности. Формой работы комиссии будут заседания", - отмечают в министерстве.

В Лукьяновском СИЗО отремонтировали 3 камеры. Чиновники говорят, что теперь они соответствуют европейским стандартам. Стены камер покрыли штукатуркой, постелили новые полы, установили новую сантехнику. В камерах установили телевизоры и розетки. В камере, рассчитанной на 6 человек установили кондиционер.

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