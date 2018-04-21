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Явлинский о президентских выборах в РФ: Путин получил мандат ничего не менять
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21.04.2018 20:47
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Лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что
президентские выборы в РФ проиграли голосовавшие и за Владимира
Путина, и за левых, и за правых, и те, кто не пришел на
избирательные участки. Явлинский: Выиграли те, кто паразитирует на
этой системе, кто этой системой пользуется Фото: yabloko.ru "Путин
получил мандат ничего не менять – ни в законодательстве, ни в
борьбе с коррупцией, ни в здравоохранении, ни в образовании, нигде.
Поэтому выборы проиграли все: и те, кто голосовал за Путина, и те,
кто голосовал за левых, и те, кто за правых, и те, кто бойкотировал
выборы, и те, кто просто не ходил", – сказал он.По словам
политика, "выиграли те, кто паразитирует на этой системе, кто этой
системой пользуется"."Судите сами: по данным Forbes, совокупное
состояние 200 крупнейших представителей российского бизнеса за год
(в условиях кризиса и санкций, экономической рецессии, снижения
доходов населения) увеличилось на $25 млрд и достигло $485 млрд.
При этом в правительстве обсуждают создание специального
государственного органа помощи "жертвам санкций", а также повышение
пенсионного возраста и увеличение налога на доходы физических лиц
до 15-17%", – отметил Явлинский.Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии
Крыма. По данным Центризбиркома России, за Путина
проголосовали 76,69% избирателей.Явлинского, который также
участвовал в выборах, поддержали 1,05% избирателей.
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