Лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что президентские выборы в РФ проиграли голосовавшие и за Владимира Путина, и за левых, и за правых, и те, кто не пришел на избирательные участки. Явлинский: Выиграли те, кто паразитирует на этой системе, кто этой системой пользуется Фото: yabloko.ru "Путин получил мандат ничего не менять – ни в законодательстве, ни в борьбе с коррупцией, ни в здравоохранении, ни в образовании, нигде. Поэтому выборы проиграли все: и те, кто голосовал за Путина, и те, кто голосовал за левых, и те, кто за правых, и те, кто бойкотировал выборы, и те, кто просто не ходил", – сказал он.По словам политика, "выиграли те, кто паразитирует на этой системе, кто этой системой пользуется"."Судите сами: по данным Forbes, совокупное состояние 200 крупнейших представителей российского бизнеса за год (в условиях кризиса и санкций, экономической рецессии, снижения доходов населения) увеличилось на $25 млрд и достигло $485 млрд. При этом в правительстве обсуждают создание специального государственного органа помощи "жертвам санкций", а также повышение пенсионного возраста и увеличение налога на доходы физических лиц до 15-17%", – отметил Явлинский.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По данным Центризбиркома России, за Путина проголосовали 76,69% избирателей.Явлинского, который также участвовал в выборах, поддержали 1,05% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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