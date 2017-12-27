|Дело против Довгого закрыли
|27.12.2017 15:49
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НАБУ и САП не удалось доказать вину депутатаУголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого ( "Воля народа") закрыты.
Фото: Дмитрий Ларин / pravda.com.ua
Уголовное производство закрыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 декабря из-за отсутствия доказательств вины Довгого в инкриминируемом преступлении, - сообщают агентство Украинские Новости и издание INSIDER со ссылкой на источники.
Материалы закрытой дела переданы в прокуратуру Киева.
INSIDER напоминает, что САП и ГПУ в течение довольно длительного периода "играли в футбол" делом Довгого, перебрасывая ее друг другу.
В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад, если Долгое согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.
Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.
Как известно, Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого для проведения следственных действий.
Напомним, прокуратура пидозроюе депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого в злоупотреблении служебным положением ты совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.
21 июня Юрий Луценко направил в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности и депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.