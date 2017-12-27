НАБУ и САП не удалось доказать вину депутата

Уголовное производство закрыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 декабря из-за отсутствия доказательств вины Довгого в инкриминируемом преступлении, - сообщают агентство Украинские Новости и издание INSIDER со ссылкой на источники.

Материалы закрытой дела переданы в прокуратуру Киева.

INSIDER напоминает, что САП и ГПУ в течение довольно длительного периода "играли в футбол" делом Довгого, перебрасывая ее друг другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад, если Долгое согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.

Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.