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Дело против Довгого закрыли
27.12.2017 15:49
Дело против Довгого закрыли
НАБУ и САП не удалось доказать вину депутата
Уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого ( "Воля народа") закрыты.
Дело против Довгого закрыли Фото: Дмитрий Ларин / pravda.com.ua

Уголовное производство закрыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 декабря из-за отсутствия доказательств вины Довгого в инкриминируемом преступлении, - сообщают агентство Украинские Новости и издание INSIDER со ссылкой на источники.

Материалы закрытой дела переданы в прокуратуру Киева.

INSIDER напоминает, что САП и ГПУ в течение довольно длительного периода "играли в футбол" делом Довгого, перебрасывая ее друг другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад, если Долгое согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.

Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.

Как известно,  Верховная  Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого  для проведения следственных действий.

Напомним, прокуратура пидозроюе  депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого  в злоупотреблении служебным положением ты совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. 

21 июня Юрий Луценко направил в Верховную Раду просьбу предоставить  разрешение на привлечение к уголовной ответственности и депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого. 

 

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