Группа ученых Okeanos Explorer, работающая под руководством Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сняла на видео загадочное существо, обитающее в водах Мексиканского залива. Оно похоже на кальмара и наутилуса одновременно, о чем извещает National Geographic .

Цвет неизвестного существа - бордово-красный, а щупальца имеют форму, закрученную в разные стороны. Благодаря подводной лодке с дистанционным управлением исследователи смогли подробно рассмотреть подводного жителя.

"Моя первая реакция была: "Что это, черт возьми, такое?" Оно не было похоже ни на одного кальмара, которого я видел в своей жизни, пока мы не начали к нему приближаться и осматривать с разных сторон", - рассказал о своих впечатлениях зоолог Майк Веччионе.

Ученые утверждают, что пока рано говорить о природе этого существа, так как оно может быть, как новым видом, так и кальмаром в необычной позе. Вполне вероятно, что кальмар просто испугался подводной лодки.

Как сообщал svodka.net, в Соединенных Штатах Америки крупная сеть гипермаркетов Walmart объявила о регистрации патента на новый тип автономных роботов в виде пчел . Данные дроны будут заниматься переносом пыльцы с одного растения на другое, применяя датчики и камеры, чтобы найти места посевов.

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