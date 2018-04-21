Россиян интересовала информация по выполнению оборонных заказов и разработок систем обнаружения безпилотнкив

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает сайт СБУ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия.

Уроженец России, полковник запаса Вооруженных Сил Украины в июле 2017 во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. На денежное вознаграждение прежний украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства.

"Спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведении антитеррористической операции на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, агент пытался приобрести беспилотник украинского производства для передачи в Россию для осуществления воздушной разведки.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что связь с "кураторами" шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте. После выполнения "задач" преступник планировал выехать в страны-агрессора и получить российское гражданство.

Также установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.

Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте. Во время проведения обысков по местам работы и жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Напомним, что сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений Службы на сотрудничестве со спецслужбами РФ.