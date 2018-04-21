В России в результате погибла 24-летняя чемпионка мира по велоспорту Лидия Плужникова.

Девушку сбил 17-летний водитель, об этом сообщили в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), передает со ссылкой на .

Спортсменка ехали на велосипеде, когда на нее вылетел автомобиль. Отмечается, что 17-летний водитель без прав на вождение выехал на встречную полосу. Врачи пытались спасти Лидию, однако полученные травмы были несовместимы с жизнью.

"В субботу Лидия ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осипивци автомобилем, который выехал на встречную полосу, за его рулем находился 17-летний водитель без прав на вождение", - написали в ФВСР.

Лидия Плужникова завоевала "золото" и "бронзу" на чемпионате мира между юниоров по велотреку в 2012 году. В гите в 2015 году она стала чемпионкой России.

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