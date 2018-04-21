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ДТП под Львовом: погиб один человек, еще двое с травмами
21.04.2018 21:06
ДТП под Львовом: погиб один человек, еще двое с травмами
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП
Во Львовской области в ДТП с участием легковушки ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes погиб один человек, еще двое с травмами доставлены в больницу.
ДТП под Львовом: погиб один человек, еще двое с травмами Фото: google.com
случай произошел вчера, 20 апреля, на трассе Львов-Тернополь, сообщает Нацполиция области.
 
57-летний водитель ВАЗ, житель г. Львов, по неустановленным причинам не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mersedes Atego1218, которым управлял 43-летний житель г. Львов ", - говорится в сообщении.
 
21-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм погибла на месте до приезда бригады скорой помощи.
 
Водитель "девятки" получил сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой голени. У еще одного 16-летнего пассажира автомобиля ВАЗ ушиб головного мозга, открытый перелом плечевой кости со смещением и гиповолемический шок. Их госпитализировали.
 
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
 
Все погибшие находились в маршрутке.
 
Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.
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