Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП

случай произошел вчера, 20 апреля, на трассе Львов-Тернополь, сообщает Нацполиция области.

57-летний водитель ВАЗ, житель г. Львов, по неустановленным причинам не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mersedes Atego1218, которым управлял 43-летний житель г. Львов ", - говорится в сообщении.

21-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм погибла на месте до приезда бригады скорой помощи.

Водитель "девятки" получил сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой голени. У еще одного 16-летнего пассажира автомобиля ВАЗ ушиб головного мозга, открытый перелом плечевой кости со смещением и гиповолемический шок. Их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.