В столице Российской Федерации вследствие сильного ураганного ветра были травмированы 12 человек, еще один ребенок погиб. О происшествии сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на официальной странице в микроблоге twitter.

По его словам, девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

"По уточненным данным, число пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", - написал чиновник.

Помимо этого, он отметил, что вследствие сильного ветра на территории столицы было повалено сотни деревьев, и предупредил, что в позднее вечернее время в субботу, 21 апреля, могут повториться порывы ураганного ветра. Позже он уточнил, что вторая волна прошла только по одному из районов города.

"Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена", - уточнил он в сообщении, успокоив жителей.

Как сообщал svodka.net ранее греческий остров Крит в Средиземном море оказался накрыт песчаной бурей , снимки которой активно публикуют пользователи сети. Вследствие бури у множества местных жителей оказалось затруднено дыхание, им понадобилась срочная медицинская помощь.

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