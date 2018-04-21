|Модна бійка: Тіна Кароль і Жизель Бюндхен у однакових сукнях (ФОТО)
|21.04.2018 21:13
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Вже не вперше українські зірки, зокрема і Тіна Кароль, надають перевагу вбранням, яке вподобали світові селебрітіс: так, у гардеробі Тіни є чимало суконь від Атсуко Кудзо - відомого дизайнера та улюблениці Кім Кардашьян, а днями шанувальники пригадали, що одне плаття Тіни раніше бачили на супермоделі Жизель Бюндхен.
Світлина, на якій обидві красуні позують у вбранні від Julien Macdonald, напередодні з'явилася в Інстаграмі фан-клубу Тіни Кароль. Кому сукня личить більше?
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