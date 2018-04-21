По сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены выросли на 5,2-5,5%

Как сообщают в Департаменте по корпоративным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом.

По сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены выросли на 5,2-5,5%.

Цена на газ "Нафтогазу" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. Куб. м / месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена ​​на уровне 9 142,8 грн / тыс. куб. м (на 5,5%, или на 472,8 грн / тыс. куб. м больше установленного для этой категории в апреле), на условиях оплаты по факту поставки - 10 041,6 грн / тыс. куб. м (на 5,2%, или на 498 грн / тыс. куб. м больше, чем в апреле).

Согласно прейскуранту "Нафтогаза", существует еще три категории потребителей:

- те, у кого ежемесячные объемы потребления ниже 50 тыс. Куб. м;

- поставщики для дальнейшей реализации газа учреждениям и организациям, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, и промышленные потребители, у которых ежемесячные объемы не регулируются;

- дочерние предприятия НАК, в которых 100% уставного капитала компании и в которых ежемесячные объемы не регулируются.

Для первых двух категорий потребителей цена товарного газа также выросла на 5,2%, или на 498 грн / тыс. куб. м до 10 041,6 грн / тыс. куб. м, для третьей - на 5,5%, или на 472,8 грн / тыс. куб. м до 9 142,8 грн / тыс. куб. м.

В компании напоминают, что с 1 октября 2015 введен в действие Закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляется по ценам, свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. С целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут полагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

Напомним, в апреле НАК "Нафтогаз Украины" повысила цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 10%.