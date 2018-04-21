Пограничники Луганского отряда, которые отвечают за участок российско-украинской границы, вчера задержали нарушителя госграницы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“Государственная пограничная служба Украины реализует системные меры по надежной охране государственной границы нашего государства. В частности пограничники Луганского отряда, которые отвечают за участок российско-украинской границы, вчера задержали нарушителя госграницы”, — указано в сообщении.

Нарушитель пытался незаконно попасть в Украину, а именно — пересечь государственную границу в неустановленном для этого месте, но был задержан сотрудниками Госпогранслужбы в районе населенного пункта Рассыпное, что на Луганщине, близко линии границы с Российской Федерацией. Правонарушителем оказался житель Луганской области 1982 года рождения.

“Сейчас на гражданина составлены документы об административном правонарушении по части первой статьи 204-1 “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”, — добавили пограничники.

Как сообщал пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили гражданина Республики Молдова, который пытался попасть в Украину с паспортом своего брата-Украинской.

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