|В оккупированном Донецке нашли необычное применение "Донбасс Арене"
|21.04.2018 21:19
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Боевики "ДНР" решили сделать из родного стадиона "Шахтера" "Донбасс Арены" выставочный центр, передает со ссылкой на .
На выставке были представлены обрудования местных предприятий, средства индивидуальной и коллективной защиты, макеты зданий безопасных вентиляционных комплексов и др.
Особого интереса выставка не вызвала. Ее посетили около 300 человек за 9 часов после ее открытия.
Ранее в "Шахтере" сообщили, что стадион и база клуба захвачена боевиками "ДНР".
Сейчас "" живет в , а домашние матчи проводит на харьковском ОСК "".
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