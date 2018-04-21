Боевики "ДНР" решили сделать из родного стадиона "Шахтера" "Донбасс Арены" выставочный центр, передает со ссылкой на .

На выставке были представлены обрудования местных предприятий, средства индивидуальной и коллективной защиты, макеты зданий безопасных вентиляционных комплексов и др.

Особого интереса выставка не вызвала. Ее посетили около 300 человек за 9 часов после ее открытия.

Ранее в "Шахтере" сообщили, что стадион и база клуба захвачена боевиками "ДНР".

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