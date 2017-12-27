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В Украине появится Национальная служба здоровья
27.12.2017 15:51

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 27 декабря, одобрил постановление "Об образовании Национальной службы здоровья Украины", пишет РБК-Украина.

Согласно концепции реформы финансирования системы здравоохранения, реализацию государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения должен осуществлять новый центральный орган исполнительной власти, который будет единственным национальным заказчиком медицинских услуг лекарственных средств.

В соответствии с постановлением, деятельность Нацслужбы будет осуществляться Кабинетом министров через главу Минздрава. Согласно пояснительной записке, служба здоровья Украины будет:

  • реализовывать государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий;
  • проводить мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей населения Украины в медицинских услугах и лекарственных средствах;
  • выступать заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий;
  • разрабатывать проект программы медицинских гарантий, вносить предложения по тарифам и корректирующих коэффициентов;
  • заключать, менять, и прекращать договоры о медицинском обслуживании населения и договора о реимбурсация в порядке, установленном Кабинетом министров; обеспечивать функционирования электронной системы здравоохранения;
  • принимать меры, обеспечивающие целевое и эффективное использование средств по программе медицинских гарантий, в том числе меры по проверке соблюдения поставщиками медицинских услуг, требований, установленных порядком использования средств этой программы и договорами о медицинском обслуживании населения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

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