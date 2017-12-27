|В Украине появится Национальная служба здоровья
|27.12.2017 15:51
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Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 27 декабря, одобрил постановление "Об образовании Национальной службы здоровья Украины", пишет РБК-Украина.
Согласно концепции реформы финансирования системы здравоохранения, реализацию государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения должен осуществлять новый центральный орган исполнительной власти, который будет единственным национальным заказчиком медицинских услуг лекарственных средств.
В соответствии с постановлением, деятельность Нацслужбы будет осуществляться Кабинетом министров через главу Минздрава. Согласно пояснительной записке, служба здоровья Украины будет:
Как сообщал MIGnews.com.ua, Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).
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