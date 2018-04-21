Участник смертельного ДТП в Кривом Роге Александр Волков сразу после аварии сказал полицейским, что не машины, с которой столкнулся. Волков управлял автомобилем Mazda Фото: Національна поліція - Дніпропетровська область / Facebook "Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", – сказал Волков.Он также сообщил, что в машине, кроме него, был пассажир.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия погибли девять человек, 21 человек пострадал.18 апреля в полиции сообщили, что водителю Mazda объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. В больнице подозреваемый находится под конвоем.20 апреля суд принял решение взять Волкова под стражу без возможности внести залог. Рассмотрение дела проходило в режиме видеоконференции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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