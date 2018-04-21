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"Посмотрел – желтый свет мигает". Водитель рассказал, как стал участником смертельного ДТП в Кривом Роге
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21.04.2018 21:19
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Участник смертельного ДТП в Кривом Роге Александр Волков сразу
после аварии сказал полицейским, что не машины, с которой
столкнулся. Волков управлял автомобилем Mazda Фото:
Національна поліція - Дніпропетровська область / Facebook "Я ехал
отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", –
сказал Волков.Он также сообщил, что в машине, кроме него, был
пассажир.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На
перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль
Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из
местных предприятий. В результате происшествия погибли девять
человек, 21 человек пострадал.18 апреля в полиции сообщили,
что водителю Mazda объявили о подозрении в нарушении
правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. В
больнице подозреваемый находится под конвоем.20 апреля суд
принял решение взять Волкова под стражу без возможности внести
залог. Рассмотрение дела проходило в режиме видеоконференции.
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