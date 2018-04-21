|Запорожцы написали обращение к патриарху Варфоломею
|21.04.2018 21:21
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Верующих беспокоит то, что вопрос канонического устройства Православной Церкви в Украине занимаются депутаты, "большинство из которых даже не исповедует православие"20 апреля Запорожская епархия УПЦ опубликовала "Обращение верных чад Запорожской епархии УПЦ к Вселенскому Патриарху Варфоломею по поводу вмешательства властей во внутреннюю жизнь Церкви".
Фото: news.church.ua
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, православные запорожцы выразили свою обеспокоенность тем фактом, что вопрос канонического устройства Православной Церкви в Украине пытаются решить часть депутатов Верховной Рады, большинство из которых даже не исповедует православие.
Патриарха Варфоломея просят "сохранить церковный мир в Украине и не допустить ухудшения межконфессиональной ситуации из-за неканоническое вмешательство в жизнь Украинской Православной Церкви".
"Надеемся, что единство Церкви была и остается фундаментальной экклезиологической ценностью, исповедуется мировым Православием, и Вами частности", - говорится в документе.
С призывом поддержать это обращение к пастве обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
"Единственно канонически правомерным субъектом просьбу о даровании автокефалии Собор Украинской Православной Церкви, представленный всей Ее полноте, и возглавляемый митрополитом Киевским и всея Украины. Только общее согласие и просьба к Церкви-Матери, которая для нас - Русская Православная Церковь, является определяющим в вопросе предоставления автокефального статуса, ради спасения надлежащих к Ней верных чад", - отметил митрополит Лука.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от УПЦ КП и УАПЦ к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви автокефалии.
Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании Украинской поместной автокефальной церкви.
Народные депутаты от "Оппозиционного блока" направили обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею I, где уверяют, что создание единой поместной церкви - это попытка политиков решить собственные политические задачи.
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