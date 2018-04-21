Верующих беспокоит то, что вопрос канонического устройства Православной Церкви в Украине занимаются депутаты, "большинство из которых даже не исповедует православие"

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, православные запорожцы выразили свою обеспокоенность тем фактом, что вопрос канонического устройства Православной Церкви в Украине пытаются решить часть депутатов Верховной Рады, большинство из которых даже не исповедует православие.

Патриарха Варфоломея просят "сохранить церковный мир в Украине и не допустить ухудшения межконфессиональной ситуации из-за неканоническое вмешательство в жизнь Украинской Православной Церкви".

"Надеемся, что единство Церкви была и остается фундаментальной экклезиологической ценностью, исповедуется мировым Православием, и Вами частности", - говорится в документе.

С призывом поддержать это обращение к пастве обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

"Единственно канонически правомерным субъектом просьбу о даровании автокефалии Собор Украинской Православной Церкви, представленный всей Ее полноте, и возглавляемый митрополитом Киевским и всея Украины. Только общее согласие и просьба к Церкви-Матери, которая для нас - Русская Православная Церковь, является определяющим в вопросе предоставления автокефального статуса, ради спасения надлежащих к Ней верных чад", - отметил митрополит Лука.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от УПЦ КП и УАПЦ к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании Украинской поместной автокефальной церкви.

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" направили обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею I, где уверяют, что создание единой поместной церкви - это попытка политиков решить собственные политические задачи.