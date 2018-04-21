У нее произошла остановка сердца

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы.

Театр "Современник" информирует, что актриса умерла от остановки сердца.

20 апреля "Пятый канал" сообщил, что Нине Дорошиной вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем и она отказалась от госпитализации. Впоследствии актриса сказала телеканала, что с ней уже "все в порядке".

Нина Дорошина с 1959 года играла в театре "Современник", где была одной из ведущих актрис. Ее самая известная роль в кино - Надежда в фильме "Любовь и голуби".

Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет скончался шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).