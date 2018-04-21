|Умерла актриса Нина Дорошина
|21.04.2018 21:29
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У нее произошла остановка сердцаСоветская и российская актриса Нина Дорошина, известная по фильму "Любовь и голуби", умерла в возрасте 83 лет.
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы.
Театр "Современник" информирует, что актриса умерла от остановки сердца.
20 апреля "Пятый канал" сообщил, что Нине Дорошиной вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем и она отказалась от госпитализации. Впоследствии актриса сказала телеканала, что с ней уже "все в порядке".
Нина Дорошина с 1959 года играла в театре "Современник", где была одной из ведущих актрис. Ее самая известная роль в кино - Надежда в фильме "Любовь и голуби".
Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет скончался шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).
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